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15:23   9 Сентября 2019
Россия

Михаил Боярский купит сигареты тем, у кого не будет хватать на них денег

Михаил Боярский купит сигареты тем, у кого не будет хватать на них денег

Народный артист РСФСР и сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Михаил Боярский равнодушен к введению единой минимальной цены за сигареты, анонсированной первым зампредом Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергеем Катасоновым в виде законодательной инициативы. 

«Я отношусь к этому равнодушно. Люди сами все отрегулируют без всяких вопросов», — заметил Боярский.

Сейчас минимальная цену на сигареты тоже существует, но для каждой марки она своя. И устанавливает ее сам производитель. В случае, если минимальная цена от государства окажется выше, люди не останутся без табака. Лично Боярский не против поделиться сигаретами. 

— Вы хотите, чтобы я помог купить им сигарет или что? - уточнил народный артист.

— Ну, да... - немного растерялся корреспондент «Политики Сегодня».  

— Хорошо, я куплю. Я куплю сигареты! - не растерялся народный артист.

— Для каждого?

— Для большинства.

— Вы через Общество это как-то будете делать?

— Почему? Ко мне подойдут, попросят: «Миша, купи мне сигарет». Я куплю.

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Катасонов в разговоре с «Парламентской газетой» объяснил введение единой минимальной цены за сигареты борьбой с ввозом в Россию контрафактного и контрабандного табака. Ущерб, понесенный федеральным бюджетом от этой деятельности, только в 2018 году оценивается примерно в 50 миллиардов рублей.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #общество #сигареты #михаил боярский

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