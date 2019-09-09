Санкции США ударяют по тяжелой гуманитарной ситуации в Венесуэле

Население Венесуэлы уезжает в другие страны из-за тяжелой гуманитарной ситуации, которую усугубляют экономические санкции США. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, пишет 9 сентября ТАСС.

В понедельник Бачелет выступила на 42-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходила Женеве. Ранее она выражала обеспокоенность из-за «потенциально сурового воздействия на права человека новых санкций, введенных США». Выступая на мероприятии, она отметила, что эти санкции уже серьезно сказались на социальных программах, а также населении в целом.

«Все это способствует ухудшению гуманитарной ситуации и исходу венесуэльцев из страны», — сказала она.

Она также напомнила, что более 400 тысяч жителей Венесуэлы страдают от хронических заболеваний и не могут получить достаточного доступа к лекарствам и лечению. Из-за нехватки поставок два центра, в которых врачи делают операции по пересадке костного мозга, сталкиваются с крупными проблемами. Из-за финансовых проблем страдают дети, им приходится ждать поездки за рубеж, чтобы провести трансплантацию. Бачелет с сожалением констатировала, что за последние четыре месяца умерли четыре человека. Они не смогли дождаться операции.

Венесуэле приходится трудно из-за сложной экономической ситуации, которую усугубляют санкции США. Проблемы обострились с января этого года после того, как лидер оппозиции Хуан Гуидо самовольно приписал себе президентскую должность. США признали его назначение уже на следующий день. Западная пресса начала активно поддерживать оппозиционера, не стесняясь использовать фейки. Так, американские журналисты сделали вброс, что якобы российская авиакомпания вывозит «золото Мадуро» за границу. Позже агентство агентство Reuters распространило фейк о ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас. Оба сообщения оказались ложными, причем это признали СМИ, которые изначально и распространяли их.