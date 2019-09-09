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15:07   9 Сентября 2019
Россия

Лавров считает, что разумной альтернативы сделки с Ираном нет

Лавров считает, что разумной альтернативы сделки с Ираном нет

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что здравой альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий не существует. Москва и Париж намерены продолжить поиск решения по сохранению документа.

Речь об этом зашла в понедельник, 9 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2».

Лавров добавил, что Москва приветствует шаги, которые предпринимает Франция по нахождению договоренностей, которые помогли бы сохранить СВПД при полноценном обеспечении заложенных в сделку интересов Ирана.

Министр подчеркнул, что это подтвердил глава государства Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который состоялся 8 сентября.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #франция #лавров #макрон #свпд

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