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15:03   9 Сентября 2019
Россия

Рогозин обнародовал подробности проникновения посторонних на закрытый объект

Рогозин обнародовал подробности проникновения посторонних на закрытый объект

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в понедельник, 9 сентября, рассказал подробности попытки проникновения неизвестных на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Ранее в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на закрытый объект, чтобы испортить оборудование.

До этого охранники задержали еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности и выложить снимки в интернет. Всего за выходные задержали 17 человек. По словам Рогозина, полицейские выясняют, кто именно попытался проникнуть на территорию закрытого объекта.

«Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные»,  — сказал глава «Роскосмоса»

Рогозин добавил, что на предприятии находится база для тестирования ракетных двигателей. Однако посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, которую сдают в аренду, передают РИА Новости.

«Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней», — резюмировал глава госкорпорации.

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Автор: Анатолий Кубарев
#гражданство #общество #рогозин #роскосмос

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