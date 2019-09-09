Песков рассказал, почему Путин не приехал на встречу освобожденных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не приехал в аэропорт на встречу освобожденных Киевом россиян. По словам представителя Кремля, не является главным то, приехал российский лидер в аэропорт или не приехал.

По словам Пескова, главное, что Путин прошел свою часть пути для того, чтобы обмен осужденными и задержанными гражданами состоялся. Встречать их в аэропорту не является прерогативой президента, подчеркнул Дмитрий Песков.

В минувшую субботу, 7 сентября, Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Граждане обеих стран прибыли в московский аэропорт «Внуково». Среди прибывших из Киева в самолете оказался журналист Кирилл Вышинский, а также Сергей Гнатьев, Виталий Регор, Виктор Агеев, Ольга Ковалис и другие. Россия отправила на Украину Олега Сенцова, которого четыре года назад обвинили в терроризме и приговорили к 20 годам колонии.