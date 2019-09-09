Google не стал отрицать, что распространял политическую рекламу в «день тишины»

Американские корпорации Google и Facebook уличили в распространении политической рекламы накануне выборов в РФ — в «день тишины», когда законодательcтво запрещает любые формы политической агитации. В Центризбиркоме России полагают, что такие шаги можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны. Политолог Сергей Марков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал это серьезным поводом для разбирательств.

Запрещенную законом политическую рекламу в Google и Facebook заметили специалисты Роскомнадздора. Замглавы ЦИК Николай Булаев жестко прокомментировал ситуацию с нарушением российского законодательства.

«Многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точно влияют на человека, делающего выбор. Когда влияют, это можно рассматривать как вмешательство», – приводит слова Булаева РИА Новости.

В Google отрицать публикацию политрекламы не стали, заявив лишь, что она «ответственная» и «соответствует местным законам». Намерено ли в компании распространяли подобного рода контент в «день тишины», там, как пишет Reuters, уточнять не стали.

Само обсуждение выборов в социальных сетях не запрещено, однако администрация Google, Facebook, YouTube и Twitter имеет связь с политическими группами, «не скрывающими поддержки оппозиционно настроенных сил, которые добиваются насильственной смены власти в России». Об этом изданию заявил генеральной директор Института политических исследований, сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков.

«Например, Facebook сознательно делает так, чтобы многим пользователям на глаза попадались посты Навального и членов его команды – тех, кто действует в интересах иностранных государств. И, напротив, делает так, чтобы посты сторонников российской власти не было видно. Все это делается совместно с иностранными спецслужбами в интересах иностранных государств», – заявил спикер, отметив, что это является реальным вмешательством, которым необходимо заниматься.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах Российской Федерации прошли выборы различного уровня. В единый день голосования в них приняли участие порядка 56 миллионов жителей страны.

Ранее сервисы Google, в том числе Facebook и YouTube, обвиняли в весьма однобоком освещении незаконных митингов. При этом онлайн-трансляции независимых от западной позиции журналистов, например, Леси Рябцевой и Меркури, просто блокировались. В тренды же специально продвигались ролики с призывами участвовать в незаконных беспорядках в Москве.