Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ и Франция обсудили стратегическую стабильность после выхода США из ДРСМД

РФ и Франция обсудили стратегическую стабильность после выхода США из ДРСМД

 Политолог назвал политагитацией действия Google и Facebook в день выборов

Политолог назвал политагитацией действия Google и Facebook в день выборов

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября
Трамп раскритиковал своих конкурентов на выборах президента, назвав балбесами

Трамп раскритиковал своих конкурентов на выборах президента, назвав балбесами

 Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству

Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству
РФ и Франция обсудили стратегическую стабильность после выхода США из ДРСМД

РФ и Франция обсудили стратегическую стабильность после выхода США из ДРСМД

 Политолог назвал политагитацией действия Google и Facebook в день выборов

Политолог назвал политагитацией действия Google и Facebook в день выборов

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

 Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября
Трамп раскритиковал своих конкурентов на выборах президента, назвав балбесами

Трамп раскритиковал своих конкурентов на выборах президента, назвав балбесами

 Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству

Минобороны России направило коллегам из Франции предложения по сотрудничеству
15:31   9 Сентября 2019
Россия

Google не стал отрицать, что распространял политическую рекламу в «день тишины»

Google не стал отрицать, что распространял политическую рекламу в «день тишины»

Американские корпорации Google и Facebook уличили в распространении политической рекламы накануне выборов в РФ — в «день тишины», когда законодательcтво запрещает любые формы политической агитации. В Центризбиркоме России полагают, что такие шаги можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны. Политолог Сергей Марков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал это серьезным поводом для разбирательств.

Запрещенную законом политическую рекламу в Google и Facebook заметили специалисты Роскомнадздора. Замглавы ЦИК Николай Булаев жестко прокомментировал ситуацию с нарушением российского законодательства. 

«Многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точно влияют на человека, делающего выбор. Когда влияют, это можно рассматривать как вмешательство», – приводит слова Булаева РИА Новости.

В Google отрицать публикацию политрекламы не стали, заявив лишь, что она «ответственная» и «соответствует местным законам». Намерено ли в компании распространяли подобного рода контент в «день тишины», там, как пишет Reuters, уточнять не стали.

Google не стал отрицать, что распространял политическую рекламу в «день тишины»

Само обсуждение выборов в социальных сетях не запрещено, однако администрация Google, Facebook, YouTube и Twitter имеет связь с политическими группами, «не скрывающими поддержки оппозиционно настроенных сил, которые добиваются насильственной смены власти в России». Об этом изданию заявил генеральной директор Института политических исследований, сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков.

«Например, Facebook сознательно делает так, чтобы многим пользователям на глаза попадались посты Навального и членов его команды – тех, кто действует в интересах иностранных государств. И, напротив, делает так, чтобы посты сторонников российской власти не было видно. Все это делается совместно с иностранными спецслужбами в интересах иностранных государств», – заявил спикер, отметив, что это является реальным вмешательством, которым необходимо заниматься.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах Российской Федерации прошли выборы различного уровня. В единый день голосования в них приняли участие порядка 56 миллионов жителей страны.

Ранее сервисы Google, в том числе Facebook и YouTube, обвиняли в весьма однобоком освещении незаконных митингов. При этом онлайн-трансляции независимых от западной позиции журналистов, например, Леси Рябцевой и Меркури, просто блокировались. В тренды же специально продвигались ролики с призывами участвовать в незаконных беспорядках в Москве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#google #выборы в россии #день тишины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...