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14:51   9 Сентября 2019
Россия

Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

Новоизбранные депутаты Мосгордумы примут присягу в четверг. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на избранного депутата, зампредседателя шестого созыва Мосгордумы Николая Губенко. 

По словам Губенко, первое собрание, на котором депутаты в торжественной обстановке дадут присягу, пройдет 12 числа. 

«А 17-го будет организационное собрание, где будут избираться председатель, заместители председателя», — сказал Губенко.

Губенко также рассказал, что позже будет избран оргкомитет, который составит повестку для первого заседания.

Ранее Председатель ЦИК Элла Памфилова озвучила окончательную среднюю явку на выборах в Единый день голосования 8 сентября. По словам главы ведомства, она составила 41,2%.

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Автор: Софья Белоцерковская
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