Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Думаю, уже даже самые упоротые «патриоты» «Великой Украины от Сяна до Дона» поняли, что не позиция официального Киева определяет ситуацию внутри страны и особенно в Донбассе, а позиция сторонних игроков, которые, по сути «расписывают», в т.ч. и на Украине свою многодесятилетнюю «шахматную» партию. Таких игроков всего три, причем два из них ключевые: Россия, США и, уже в меньшей степени, Европа.

Что интересно, пока политическая позиция Вашингтона и Брюсселя в основном совпадала, Москва на Украине стратегически оборонялась. Но когда ей удалось перетащить на свою сторону главные европейские страны (Германию и Францию), ситуация медленно, но уверенно начала меняться в сторону разрешения.

Кто и зачем придумал «Формулу Штайнмайера»

Когда в далеком 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свою формулу урегулирования ситуации в Донбассе, позиции официальной Москвы и Киева были настолько различны, что все это казалось утопией. Немецкий дипломат, прекрасно понимая наличие массы подводных камней, имеющихся в заключенных в феврале все того же 2015 года Минских соглашениях, предложил компромиссный вариант.

Что не устраивало Киев. Исходя из «буквы Минска», киевский режим должен был вначале де-факто признать донбасские республики и первым начать выполнять свои обязательства. Сразу после разведения сил сторонами, Киев должен был принять изменения в Конституцию, где раз и навсегда прописать особый статус региона, за которым бы закреплялось не только право проводить самостоятельную экономическую политику, но и право под видом милиции, по сути, иметь собственную армию. Затем в Донбассе должны были пройти выборы (с очевидным результатом), и только по их окончанию, Киев получал бы доступ к границе, который он потерял в результате летних боев 2014 года. Это была констатация поражения и «партия войны» Петра Порошенко, конечно, пойти на такую капитуляцию не могла.

Предложения главы немецкого МИДа или «формула Штайнмайера» предполагала несколько видоизмененную карту действий, когда контроль над выполнением соглашения брали на себя ОБСЕ и страны «нормандского формата», которые далее могли выступать гарантами. Согласно им, выборы в Донбассе, их признание и Конституционный новый статус региона должны были проходить почти синхронно, с интервалом в несколько дней, причем для каждой из сторон вводился механизм гарантий, который практически исключал бы «кидок» со стороны оппонентов.

На том и порешили.

Петр Порошенко против

В теории все было хорошо. Главная проблема состояла в том, что Петру Порошенко и его режиму даже такие соглашения означали политический приговор, а потому не было ничего неожиданного в том, что он, продолжая на словах быть сторонником мирного урегулирования ситуации в Донбассе, делал все, чтобы эта война продолжалась. И делал это весьма успешно. При этом он находил полное понимание в Вашингтоне, а потому мог смело поплевывать на мнение Европы, которое медленно, но уверенно менялось не в пользу Киева.

И такая политика закончилась только вместе с полномочиями пятого президента Украины, а окончательная черта под ней была проведена досрочными парламентскими выборами, где "партия войны" потерпела жесточайшее поражение и даже чуть было не пролетела мимо нового IX созыва Верховной Рады.

Европа сделала выбор: Крым выносится за скобки

Это произошло как никогда кстати (и, думаю, не случайно). Как раз к началу 2019 года Европа, наконец-то, дозрела до решительных действий на украинском направлении и как только главный фаворит предвыборной гонки определился, его сразу начали готовить. Первым событием стал весенний визит на тот момент кандидата в президенты Владимира Зеленского во Францию, где президент Эммануэль Макрон изложил ему свое видение ситуации: Европа, как и в 1945 году в вопросе с Прибалтикой, закрывает глаза на «Крымскую проблему» и выносит ее за скобки «до лучших времен». При этом она гарантирует возвращение Донбасса в состав Украины и помогает Киеву наладить его, вопреки официальной риторике, такие важные, экономические отношения с Москвой.

Зачем это так важно сегодня Парижу и Берлину понятно. В виду их нынешнего и все более принципиального противостояния с Вашингтоном, крайне важно обеспечить себе тылы и не дать США втащить Украину в выстраиваемый им альтернативный антибрюссельский «Европейский Союз» с Британией и Польшей во главе. Без Украины антирусский барьер от Балтики до Черного моря невозможен, а значит и превращается в утопию.

Это может стать важнейшим этапом для создания устойчивой позиции Европы по отношению к Большой Евразии в уже очень недалеком будущем.

Что дальше

Новый президент Украины Владимир Зеленский и уже рабочая Верховная Рада никак не связаны с донецкой войной и имеют все возможности ее прекратить, причем в самой обозримой перспективе. Вопрос лишь в том, насколько искренны их намерения.

Первые шаги новой украинской власти и последние заявления президента страны на бетонке Бориспольского аэропорта 7 сентября пока говорят о том, что они серьезно настроены прекратить войну и начать налаживать отношения с восточным соседом. Их в этом отношении поддержали не только в Брюсселе, но даже в Вашингтоне, что уже интересно само по себе (неужели уже есть некие договоренности между Путиным и Трампом по этому поводу?).

А значит, уже осенью-зимой можно ожидать разведение сил в Петровском и Золотом. А затем может состояться очередная встреча в нормандском формате на высшем уровне, которая и назначит основные даты переходного периода. Для Зеленского это поможет отвлечь население от экономических проблем в стране, а Европу заставит закрыть глаза на украинскую коррупцию и построение жесткой вертикали власти в стране.

Скорее всего, дата выборов в Донбассе будет назначена уже после американских президентских выборов в ноябре 2020 года. Это будет сделано для того, чтобы в случае выигрыша в США местных ястребов, официальный Киев имел для себя пространство для маневра. А отсюда и следует главный вывод. Мир в Донбассе, как и раньше, во многом будет зависеть от США. Вернее, от того, какие политические силы победят в Вашингтоне осенью 2020 года.

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