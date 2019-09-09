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15:24   9 Сентября 2019
Россия

Политтехнолог Наумов объяснил провал «Умного голосования» понятной программой Беглова

Политтехнолог Наумов объяснил провал «Умного голосования» понятной программой Беглова

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов одерживает убедительную победу на выборах главы города, набирая 64,54% голосов избирателей после обработки 97,63% бюллетеней.

При этом развернувший ранее информационную компанию по чернению врио губернатора Петербурга блогер Алексей Навальный потерпел настоящее фиаско.

Об этом в понедельник пишет информационное агентство «ПолитЭксперт», отмечая, что петербуржцы продемонстрировали, что ни один здравомыслящий человек не способен купиться на фейки и вбросы навальновского «ФБК». Жители города, понимая, что для процветания Петербурга ему нужен такой губернатор, как Беглов, который уже доказал на деле, а не на словах, что способен эффективно управлять Северной столицей и решать проблемы горожан.

При этом издание приводит мнение политтехнолога и специалиста по политическому PR Сергея Наумова, который заявил, что у Беглова единственного из кандидатов в губернаторы Петербурга была настоящая программа, а не лозунги, поэтому его победа была ожидаемой.

Также следует учесть, сколько времени Беглов провел общаясь с жителями – и вживую и в социальных сетях, а также то, что до выборов он провел в Смольном некоторое время и продемонстрировал там убедительную работу, поэтому его поддержка избирателями совершенно не удивительна. Даже тот случай, когда глава города ненадолго отложил открытие новых станций метро – это стало доказательством того, что он не занимается популизмом, а действительно является крепким хозяйственником, который беспокоится о комфорте и безопасности граждан.

Политтехнолог Наумов объяснил провал «Умного голосования» понятной программой Беглова

Даже если вспомнить дебаты, добавил Наумов, бросается в глаза, что Только у Беглова имелась четкая программа и понимание, откуда брать средства на развитие разных проектов и как их реализовывать. Пока оппоненты произносили общие фразы, Беглов апеллировал фактами и цифрами.

«За Беглова проголосовал высокий процент голосов, почему меньше голосовали за оппозицию? Здесь, на мой взгляд, нужно обратить внимание на себя. Оппоненты не смогли донести свою программу до горожан, и проблема в этом, а не в том, что люди устали от выборов», - добавил эксперт.

Также Наумов обратил внимание на информационную кампанию, которую проводил Беглов, и на вбросы Навального, которые можно рассматривать, как попытку провокации.

Что касается Беглова, отметил эксперт, он, по сути и не проводил никакой кампании, а просто работал, и он действительно успел сделать очень многое на посту временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга. Петербуржцы наконец-то увидели во главе города понятного, медийного человека, который не боялся критики и не боялся принимать решения.

Политтехнолог Наумов объяснил провал «Умного голосования» понятной программой Беглова

«А по поводу Навального, тема выборов всегда интересна. Всегда есть разные стороны, всегда люди по-разному борются. Какими методами – это уже, наверное, вопрос этический. Горожане ответили и Навальному и остальным оппонентам. Они сделали свой выбор, и здесь уже даже не нужно ничего придумывать. Люди проголосовали и это самый яркий ответ», - добавил Наумов.

Напомним: накануне в Петербурге прошел Единый день голосования, в ходе которого горожане выбирали не только губернатора, но и муниципальных депутатов. Несмотря на отчаянные попытки соратников Навального – Бориса Вишневского, Максима Резника, Ольги Гусевой, Красимира Врански, Андрея Пивоварова – саботировать избирательный процесс, выборы прошли в спокойной обстановке. Все предпринятые сторонниками Навального попытки провокаций закончились неудачей.

 

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Автор: Александр Люблинский
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