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Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

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 ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября

ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

 Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17
14:26   9 Сентября 2019
Весь мир

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в понедельник, 9 сентября, сообщил, что в свете последних выводов экспертов МАГАТЭ о том, что Иран нарушил ядерное соглашение, французскому, британскому и немецкому правительствам, а также партнерам нужно не только объявить об отмене соглашения, но и присоединиться к санкциям США против Тегерана.

По его словам, история показывает, что уступки тиранам приводят к насилию, а не к миру, поэтому необходимо объединиться против Ирана в интересах ядерной безопасности в связи с поддержкой Тегераном регионального и глобального террора.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Иран действительно ввел в строй центрифуги нового поколения, что позволит Тегерану увеличить запасы обогащенного урана до уровня, превышающего разрешенный Венскими соглашениями 2015 года. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #иран #израиль #магатэ

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