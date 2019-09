Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в понедельник, 9 сентября, сообщил, что в свете последних выводов экспертов МАГАТЭ о том, что Иран нарушил ядерное соглашение, французскому, британскому и немецкому правительствам, а также партнерам нужно не только объявить об отмене соглашения, но и присоединиться к санкциям США против Тегерана.

По его словам, история показывает, что уступки тиранам приводят к насилию, а не к миру, поэтому необходимо объединиться против Ирана в интересах ядерной безопасности в связи с поддержкой Тегераном регионального и глобального террора.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Иран действительно ввел в строй центрифуги нового поколения, что позволит Тегерану увеличить запасы обогащенного урана до уровня, превышающего разрешенный Венскими соглашениями 2015 года.

