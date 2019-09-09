Опыт российских выборов представят в Варшаве на совещании ОБСЕ, заявил сопредседатель Мониторинговой рабочей группы СПЧ Игорь Борисов.

По словам Борисова, ежегодное совещание конференции ОБСЕ по правам человека состоится в Варшаве 17 сентября. На нем поприсутствуют российские профильные организации, а также те, кто занимались выборами в России осенью 2019 года. На совещании поднимут вопрос демократии и избирательных прав граждан, где представители России поделятся своим опытом проведения выборов в стране.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что второго тура губернаторских выборов не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что выборы для партии «Единая Россия» прошли успешно. Средняя явка по выборам в России составила 41,2 процента.