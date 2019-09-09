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Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

 ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября

ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

 Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17
14:32   9 Сентября 2019
Россия

Опыт российских выборов представят в Варшаве на совещании ОБСЕ

Опыт российских выборов представят в Варшаве на совещании ОБСЕ

Опыт российских выборов представят в Варшаве на совещании ОБСЕ, заявил сопредседатель Мониторинговой рабочей группы СПЧ Игорь Борисов.

По словам Борисова, ежегодное совещание конференции ОБСЕ по правам человека состоится в Варшаве 17 сентября. На нем поприсутствуют российские профильные организации, а также те, кто занимались выборами в России осенью 2019 года. На совещании поднимут вопрос демократии и избирательных прав граждан, где представители России поделятся своим опытом проведения выборов в стране. 

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что второго тура губернаторских выборов не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что выборы для партии «Единая Россия» прошли успешно. Средняя явка по выборам в России составила 41,2 процента.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #обсе #политика

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