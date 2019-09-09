ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября

Рабочая группа Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета проведет экстренное заседание по распространению фейков в ходе единого дня голосования 8 сентября.

На нем обсудят распространение ложной информации о выборах в РФ и вмешательство в избирательный процесс интернет-гигантов Google, Facebook и YouTube. Глава комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич рассказал ФАН, что перед днем тишины Роскомнадзор предупредил об этом крупные западные компании.

«И что сделал Google, да и не только? Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства».

В своем Telegram-канале Малькевич написал, что при попытке найти в Google в информацию по словосочетанию «выборы в мосгордуму» перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы «умного голосования», которую продвигает блогер Алексей Навальный, а также политическая реклама.

Малькевич добавил, что Facebook дважды блокировал посты в официальном аккаунте Мосгоризбиркома о том, как осуществляется проверка нарушений на выборах.

Поймали на фальсификации информации о выборах и движение в защиту прав избирателей «Голос». Активисты ведут «карту нарушений» на участках в единый день голосования. Более двух третей сообщений, нанесенных на карту, не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей, заявлял член СПЧ по выборам Игорь Борисов

Другой разновидностью фейков стали сообщения о якобы подвозах избирателей на участки, хотя на самом деле это приезжали артист для создания атмосферы праздника.