Путин поручил рассмотреть возможность поставок газа в Китай с Ямала через Монголию

Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поручил ему рассмотреть вопрос о поставках газа в Китай с Ямала через Монголию. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 9 сентября.

Глава государства призвал Миллера вернуться к теме, которая неоднократно ранее обсуждалась — возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, а также запасов Ямала. Необходимо рассмотреть вопрос поставок газа по западному маршруту через Монголию в КНР, отметил Путин.

«Маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются», — подчеркнул глава государства.

Путин призвал Миллера изучить этот вопрос и доложить о нем главе государства.