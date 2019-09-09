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14:56   9 Сентября 2019
Россия

Петербуржцы предпочли работу Беглова «Умному голосованию» Навального

Петербуржцы предпочли работу Беглова «Умному голосованию» Навального

Судя по всему, жители Петербурга оценили работу врио губернатора Александра Беглова больше, чем пустые заявления блогера Алексея Навального, который пытался дискредитировать избирательный процесс, пишет iReactor.

По словам главы Совета муниципальных образований Петербурга Всеволода Беликова, Беглову за небольшой временной отрезок удалось решить несколько важных задач. 

«И даже метро, которое некоторые ему ставят в минус, это плюс. Он не гонится за дешевым популизмом. И умные люди, может, немножко пошумели, но поняли, что не надо предъявлять «потемкинские деревни»: подождем еще неделю, все доведут до конца», — сказал он.

Беликов подчеркнул, что преимущество Беглова — отсутствие популистских заявлений. По его словам, пока остальные говорят, Беглов делает.

Напомним, подсчет голосов на выборах губернатора Северной столицы еще продолжается. По итогам обработки 98,93 процента бюллетеней лидирует временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов с 64,47 процента голосов.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #беглов

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