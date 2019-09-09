Жителя Крыма приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму

Житель Крыма получил шесть лет колонии общего режима за призывы к джихаду, а также участие в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Кавказский окружной военный суд.

По информации агенства, судья вынес решение в понедельник. Сам крымчанин был задержан в июне 2018 года.

«В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием сети «Интернет», на срок 3 года со штрафом в размере 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Как сообщили органы предварительного расследования, житель Крыма, используя ноутбук, через интернет побуждал людей участвовать в джихаде, а также вступать в ИГ (запрещена в РФ) и совершать насильственные действия, в том числе террористические.

Также в квартире крымчанина правоохранители также нашли самодельное взрывное устройство и боеприпас, хранящиеся незаконно.