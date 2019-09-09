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 ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября

ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

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14:26   9 Сентября 2019
Россия

Жителя Крыма приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму

Жителя Крыма приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму

Житель Крыма получил шесть лет колонии общего режима за призывы к джихаду, а также участие в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Кавказский окружной военный суд. 

По информации агенства, судья вынес решение в понедельник. Сам крымчанин был задержан в июне 2018 года. 

«В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием сети «Интернет», на срок 3 года со штрафом в размере 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении. 

Как сообщили органы предварительного расследования, житель Крыма, используя ноутбук, через интернет побуждал людей участвовать в джихаде, а также вступать в ИГ (запрещена в РФ) и совершать насильственные действия, в том числе террористические. 

Также в квартире крымчанина правоохранители также нашли самодельное взрывное устройство и боеприпас, хранящиеся незаконно. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #терроризм #крым #политика #общество

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