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Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

 ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября

ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

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Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

 Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17
14:23   9 Сентября 2019
Россия

Миронов заявил, что «УГ» Навального  «примазывается» к результатам эсеров на выборах в МГД

Миронов заявил, что «УГ» Навального  «примазывается» к результатам эсеров на выборах в МГД

Трое кандидатов рот партии «Справедливая Россия», победившие в ходе прошедших накануне выборов в Московскую городскую думу, добились успеха самостоятельно без помощи так называемого «Умного голосования».

С таким заявлением в понедельник выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая на пресс-конференции. По его словам, так называемое «Умное голосование» должно выразить благодарность сильным кандидатам, в том числе и от «Справедливой России», которые безо всяких подсказок и помощи сами вели активную избирательную кампанию, работали, пахали в своих округах.

«То, что их включили [в список] - попытка примазаться к «протестному голосованию», которое было налицо. Я считаю, что это был пиар-ход, потому что, заранее видя сильных кандидатов, которые на протестном голосовании имели очень большие шансы, их взяли и включили в этот список», - подчеркнул Миронов.

При этом он напомнил, что его партия впервые будет представлена в столичном парламенте.

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Автор: Александр Люблинский
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