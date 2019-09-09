Миронов заявил, что «УГ» Навального  «примазывается» к результатам эсеров на выборах в МГД

Трое кандидатов рот партии «Справедливая Россия», победившие в ходе прошедших накануне выборов в Московскую городскую думу, добились успеха самостоятельно без помощи так называемого «Умного голосования».

С таким заявлением в понедельник выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая на пресс-конференции. По его словам, так называемое «Умное голосование» должно выразить благодарность сильным кандидатам, в том числе и от «Справедливой России», которые безо всяких подсказок и помощи сами вели активную избирательную кампанию, работали, пахали в своих округах.

«То, что их включили [в список] - попытка примазаться к «протестному голосованию», которое было налицо. Я считаю, что это был пиар-ход, потому что, заранее видя сильных кандидатов, которые на протестном голосовании имели очень большие шансы, их взяли и включили в этот список», - подчеркнул Миронов.

При этом он напомнил, что его партия впервые будет представлена в столичном парламенте.