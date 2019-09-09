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 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

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14:09   9 Сентября 2019
Россия

«Лопата Беглова» оказалась убедительнее сторонников Навального в Тwitter

«Лопата Беглова» оказалась убедительнее сторонников Навального в Тwitter

Большинство петербуржцев на прошедших накануне губернаторских выборах проголосовали за действующего главу города Александра Беглова, что вполне логично. Такое мнение в беседе с NewInform  выразил зампредседателя ЗакСа Анатолий Дроздов.

По данным ЦИК после обработки 98,93% протоколов самовыдвиженец Беглов лидирует с 64,47 %. За ним следует кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,85% голосов. Тройку замыкает Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 15,99%.

Эксперты считают, что Беглов заручился поддержкой петербуржцев благодаря грамотному хозяйственному подходу к деятельности на посту врио. Он работал исключительно на местах, а не из кресла рабочего кабинета.

Пока глава Петербурга активно решал городские проблемы, «оппозиция», в том числе блогер Алексей Навальный, публиковали фейковые твиты, пытаясь дестабилизировать политика и петербургские выборы в целом. 

Однако уже сейчас ясно — либералы проиграли. 

«Лопата Беглова» перерубила копошащихся в Twitter сторонников Навального

Дроздов, комментируя прошедшие выборы, отметил, что петербуржцы отдали предпочтение Беглову, поскольку он является настоящим хозяйственником, который работает на благо города.

«Совершенно логично, что жители Петербурга отдали предпочтение действующему губернатору. Александр Дмитриевич – сильный хозяйственник. Этот человек с Ленинграда и мы за него агитировали наших жителей», — уверен собеседник издания.

Отметим, провокации на петербургских выборах недовольные планировали заранее. Накануне, в день тишины из петербургского штаба блогера Алексея Навального, начальником которого является Ольга Гусева, следователи изъяли поддельные бюллетени.  В день выборов следы активиста Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, нашли в погоне за бюллетенями в Купчино. Экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров во время избирательной кампании занимался агитацией, как депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #беглов

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