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 ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября

ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

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14:04   9 Сентября 2019
Россия

Российские страховщики не оценили предложение наказывать за ложные вызовы скорой

Российские страховщики не оценили предложение наказывать за ложные вызовы скорой

Российские страховщики не оценили предложение наказывать за ложные вызовы скорой. С таким мнением выступил глава дирекции ОМС в Москве АО «МАКС-М» Константин Кульченко. По его словам, непонятен механизм, по которому нововведение заработает, и что именно предстоит считать ложным вызовом, а что нет, пишет «360».

Кульченко уверен, что властям предстоит законодательно закрепить, что означает формулировка «ложный вызов». По словам руководителя дирекции, непонятно, кто и на каком основании будет определять ложность вызова. В пример он привел ситуацию, когда человек вызывает медиков, подавившись рыбной костью. Когда врачи приезжают на место, а человек уже ее достал, - является ли это ложным вызовом или нет?

Кроме того, представитель ОМС отмечает, что непонятен механизм того, кто будет оплачивать выезд на такой вызов и кто станет подавать иски. Кульченко также подчеркнул, что страховая организация не занимается контролем того, ложным ли оказался вызов или человеку действительно нужна была помощь. 

Ранее в Госдуме предложили ввести наказание за то, что вызов медиков к месту происшествия окажется ложным. Сенатор Валерий Рязанский заявил, что наказывать за такое баловство необходимо как можно жестче. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #скорая помощь

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