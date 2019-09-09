Российские страховщики не оценили предложение наказывать за ложные вызовы скорой. С таким мнением выступил глава дирекции ОМС в Москве АО «МАКС-М» Константин Кульченко. По его словам, непонятен механизм, по которому нововведение заработает, и что именно предстоит считать ложным вызовом, а что нет, пишет «360».

Кульченко уверен, что властям предстоит законодательно закрепить, что означает формулировка «ложный вызов». По словам руководителя дирекции, непонятно, кто и на каком основании будет определять ложность вызова. В пример он привел ситуацию, когда человек вызывает медиков, подавившись рыбной костью. Когда врачи приезжают на место, а человек уже ее достал, - является ли это ложным вызовом или нет?

Кроме того, представитель ОМС отмечает, что непонятен механизм того, кто будет оплачивать выезд на такой вызов и кто станет подавать иски. Кульченко также подчеркнул, что страховая организация не занимается контролем того, ложным ли оказался вызов или человеку действительно нужна была помощь.

Ранее в Госдуме предложили ввести наказание за то, что вызов медиков к месту происшествия окажется ложным. Сенатор Валерий Рязанский заявил, что наказывать за такое баловство необходимо как можно жестче.