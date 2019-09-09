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13:56   9 Сентября 2019
Россия

Путин встретится с Миллером

Путин встретится с Миллером

Глава государства Владимир Путин встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что сегодня Путин работает в Москве. Намечено несколько рабочих встреч и совещаний. На встрече с Миллером речь пойдет о ситуации на внутреннем рынке в плане газификации регионов. Также стороны обсудят международные проекты компании.

«Президент большое внимание уделяет работе этой корпорации», — добавил Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #миллер #газпром

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