Путин встретится с Миллером

Глава государства Владимир Путин встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что сегодня Путин работает в Москве. Намечено несколько рабочих встреч и совещаний. На встрече с Миллером речь пойдет о ситуации на внутреннем рынке в плане газификации регионов. Также стороны обсудят международные проекты компании.