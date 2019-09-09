СК возбудил дело после нападения на полицейских в Грозном

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Случай произошел в Ленинском районе города Грозного. Возбуждено уголовное дело. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Официальный представитель ведомства сообщил, что уголовное дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Он также отметил, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

По его словам, нападавший проживал в Грозном. Сейчас ему 18 лет.

«По найденным при убитом документам установлено, что это местный житель, 2001 года рождения», — цитирует агентство слова сотрудника СК.

Ранее сообщалось, что силовики в Грозном ликвидировали мужчину, стрелявшего по сотрудникам полиции.