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 ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября

ОП РФ проведет экстренное заседание по фейкам на выборах 8 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

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13:58   9 Сентября 2019
Россия

СК возбудил дело после нападения на полицейских в Грозном

СК возбудил дело после нападения на полицейских в Грозном

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Случай произошел в Ленинском районе города Грозного. Возбуждено уголовное дело. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. 

Официальный представитель ведомства сообщил, что уголовное дело возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Он также отметил, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. 

По его словам, нападавший проживал в Грозном. Сейчас ему 18 лет. 

«По найденным при убитом документам установлено, что это местный житель, 2001 года рождения», — цитирует агентство слова сотрудника СК. 

Ранее сообщалось, что силовики в Грозном ликвидировали мужчину, стрелявшего по сотрудникам полиции. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #стрельба #политика #полиция #грозный #общество

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