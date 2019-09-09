Зеленский поедет в США 23 сентября

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Об этом министр заявил на совместной пресс-конференции с коллегой из Молдовы Нику Попеску в Киеве.

«Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США», — сказал Пристайко в понедельник, 9 сентября.

При этом министр не уточнил, когда состоится встреча Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, дата будет известна позже.

Ранее 9 августа Трамп сообщал, что Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.