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Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

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13:48   9 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Об этом министр заявил на совместной пресс-конференции с коллегой из Молдовы Нику Попеску в Киеве.

«Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США», —  сказал Пристайко в понедельник, 9 сентября.

При этом министр не уточнил, когда состоится встреча Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, дата будет известна позже.

Ранее 9 августа Трамп сообщал, что Зеленский вскоре будет принят в Белом доме. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #визит #зеленский

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