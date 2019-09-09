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13:43   9 Сентября 2019
Россия

Песков назвал прошедшую избирательную кампанию успешной для «Единой России»

Песков назвал прошедшую избирательную кампанию успешной для «Единой России»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедшую избирательную кампанию в РФ успешной для «Единой России». По его словам, в целом для партии все получилось хорошо, и «Единая Россия» показала политическое лидерство в стране. 

Кроме того, Песков подчеркнул, что мнения политологов о протестном голосовании не подтвердились, все прошло «достаточно ровно» и в рабочей атмосфере.

По итогам выборов, как ранее заявлял секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партии власти удалось взять более 60% мандатов в Заксобраниях регионов и городах.

«И это чистый результат, без учета той тенденции, которая в последние электоральные циклы прослеживалась, когда самовыдвиженцы впоследствии вступали во фракцию «Единой России», — пояснил Турчак.

За год, как заметил Турчак, партия улучшила результат на 15%. 

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что вторых туров на губернаторских выборах в стране не будет. Средняя явка по выборам в стране составила 41,2%.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #выборы #политика

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