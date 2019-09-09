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 Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

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13:27   9 Сентября 2019
Россия

Московский прокурор подал иск к Навальному, Яшину, Соболь и другим провокаторам

Московский прокурор подал иск к Навальному, Яшину, Соболь и другим провокаторам

Столичный прокурор в понедельник, 9 сентября, подал в Черемушкинский суд иск к блогеру Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим провокаторам. С чем связан иск, не уточнили. В пресс-службе суда отметили, что иск оставили без движения до 23 сентября.

Ранее на них подали в суд Мосгортранс, ГБУ Автомобильные дороги, компания «Анкор» в связи с незаконным митингом, который состоялся 27 июля. Соболь уже оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы поучаствовать в акции 31 августа. До этого соратница Навального получила четыре штрафа на общую сумму 930 тысяч рублей по административной статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Также суд за минувшее лето пять раз отправил незарегистрированного кандидата в депутаты МГД Илью Яшина под арест на десять суток. Причина — призывы поучаствовать в незаконном митинге в Москве 3 августа.

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Автор: Олег Королев
#москва #иск #прокурор #мосгордума

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