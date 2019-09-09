Итоговая явка петербуржцев на выборах губернатора составила 30%

Горизбирком Петербурга привел данные по окончательной явке на выборах губернатора города — 30,08%. Всего проголосовали 1 миллион 133 тысячи 157 человек. Об этом пишут «Невские новости» в понедельник, 9 сентября.

Сейчас обработано уже 98,93% протоколов. На выборах лидирует самовыдвиженец Александр Беглов. Он получил 64,47 % или 726 777 голосов избирателей. За ним следует кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,85 % голосов. Тройку замыкает Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 15,99 %.

Напомним, выборы губернатора Петербурга прошли 8 сентября — в единый день голосования. Одновременно петербуржцы выбирали муниципальных депутатов. Избирательные участки закрылись в 20:00.