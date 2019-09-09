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 Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

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13:25   9 Сентября 2019
Россия

Итоговая явка петербуржцев на выборах губернатора составила выше 30%

Итоговая явка петербуржцев на выборах губернатора составила выше 30%

Горизбирком Петербурга привел данные по окончательной явке на выборах губернатора города — 30,08%. Всего проголосовали 1 миллион 133 тысячи 157 человек. Об этом пишут «Невские новости» в понедельник, 9 сентября.

Сейчас обработано уже 98,93% протоколов. На выборах лидирует самовыдвиженец Александр Беглов. Он получил 64,47 % или  726 777  голосов избирателей. За ним следует кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,85 % голосов. Тройку замыкает Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 15,99 %.

Напомним, выборы губернатора Петербурга прошли 8 сентября — в единый день голосования. Одновременно петербуржцы выбирали муниципальных депутатов. Избирательные участки закрылись в 20:00.

Итоговая явка петербуржцев на выборах губернатора составила 30%

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #явка

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