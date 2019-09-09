Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник, 9 сентября, сообщил, что президент Владимир Зеленский уже в сентябре готов встретиться в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что конкретные даты проведения саммита РФ-Германия-Франция-Украина еще не назначили, но есть понимание в необходимости скорой организации.
Глава украинского внешнеполитического ведомства ответил, что Киев планирует в ближайшее время провести встречу в нормандском формате.
«По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце», — сказал Пристайко.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье поговорил по телефону с французским коллегой Эмануэлем Макроном. Лидеры в ходе беседы также затронули вопрос о саммите в нормандском формате.
Телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном https://t.co/9oevypSkVB— Президент России (@KremlinRussia) 8 сентября 2019 г.