Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник, 9 сентября, сообщил, что президент Владимир Зеленский уже в сентябре готов встретиться в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что конкретные даты проведения саммита РФ-Германия-Франция-Украина еще не назначили, но есть понимание в необходимости скорой организации.

Глава украинского внешнеполитического ведомства ответил, что Киев планирует в ближайшее время провести встречу в нормандском формате.

«По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце», — сказал Пристайко.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье поговорил по телефону с французским коллегой Эмануэлем Макроном. Лидеры в ходе беседы также затронули вопрос о саммите в нормандском формате.