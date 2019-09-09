Фельдман объяснил отказ системной оппозиции от «Умного голосования» нежеланием мараться

Политолог Павел Фельдман в комментарии «ПолитЭксперту» заявил, что «Умному голосованию» Навального не доверяют даже те, кто по идее должен разделять позицию блогера. Все соратники Навального разбегаются, устав от ненормальных условий.

«Очень трудно понять, на основе каких критериев он должен был определять, какой кандидат наиболее предпочтительный, какой кандидат представляет власть, какой настоящий честный оппозиционер, а какой, с его точки зрения, – нет», — рассуждает об «УГ» эксперт.

Он подчеркнул, что многие сторонники блогера, включая опального олигарха Михаила Ходорковского, раскритиковали детище Навального за непродуманность. Открестились от этой идеи представители ЛДПР и «Яблока».

Системная оппозиция не хочет иметь с Навальным ничего общего, поскольку это означает лишь собственную дискредитацию.