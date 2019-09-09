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Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

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13:31   9 Сентября 2019
Россия

Фельдман объяснил отказ системной оппозиции от «Умного голосования» нежеланием мараться

Фельдман объяснил отказ системной оппозиции от «Умного голосования» нежеланием мараться

Политолог Павел Фельдман в комментарии «ПолитЭксперту» заявил, что «Умному голосованию» Навального не доверяют даже те, кто по идее должен разделять позицию блогера. Все соратники Навального разбегаются, устав от ненормальных условий.

«Очень трудно понять, на основе каких критериев он должен был определять, какой кандидат наиболее предпочтительный, какой кандидат представляет власть, какой настоящий честный оппозиционер, а какой, с его точки зрения, – нет», — рассуждает об «УГ» эксперт.

Он подчеркнул, что многие сторонники блогера, включая опального олигарха Михаила Ходорковского, раскритиковали детище Навального за непродуманность. Открестились от этой идеи представители ЛДПР и «Яблока».

Системная оппозиция не хочет иметь с Навальным ничего общего, поскольку это означает лишь собственную дискредитацию. 

«А несистемная, то есть та, которая не оформилась в какие-то политические партии и движения, она с ним, скорее, конкурирует. Они борются за влияние, прежде всего, за молодое поколение. Эта аудитория разобщена», — считает Фельдман.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #навальный #умное голосование

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