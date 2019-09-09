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13:04   9 Сентября 2019
Россия

Бюджетный комитет ГД одобрил расширение списка получателей льгот по пошлине на нефть

Бюджетный комитет ГД одобрил расширение списка получателей льгот по пошлине на нефть

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам в понедельник, 9 сентября, порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволяет получать льготы по экспортной пошлине на первую нефть из новых регионов нефтедобычи не только добывающим компаниям, но и компаниям-экспортерам.

Документ, который внесло в ГД правительство, распространяет льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, которую добыли на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, экспортирующие эту нефть​​​.

С 2019 года в нефтяной отрасли ввели налог на дополнительный доход от добычи, предусматривающий освобождение от экспортной пошлины нефти, которую добыли на месторождениях в новых регионах. Условие — нефть принадлежит исключительно компании-недропользователю. Если нефть добывает одна компания, а экспортирует другая, тогда проект не получит льготу. Законопроектом получится исправить ситуацию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нефть #льготы #гд

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