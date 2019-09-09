Бюджетный комитет ГД одобрил расширение списка получателей льгот по пошлине на нефть

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам в понедельник, 9 сентября, порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволяет получать льготы по экспортной пошлине на первую нефть из новых регионов нефтедобычи не только добывающим компаниям, но и компаниям-экспортерам.

Документ, который внесло в ГД правительство, распространяет льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, которую добыли на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, экспортирующие эту нефть​​​.

С 2019 года в нефтяной отрасли ввели налог на дополнительный доход от добычи, предусматривающий освобождение от экспортной пошлины нефти, которую добыли на месторождениях в новых регионах. Условие — нефть принадлежит исключительно компании-недропользователю. Если нефть добывает одна компания, а экспортирует другая, тогда проект не получит льготу. Законопроектом получится исправить ситуацию.