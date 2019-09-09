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13:07   9 Сентября 2019
Россия

Навальный подло «слил» успешную избирательную кампанию Юнемана, поддержав КПРФ

Навальный подло «слил» успешную избирательную кампанию Юнемана, поддержав КПРФ

Писатель и радиоведущий Армен Гаспарян в беседе с ФАН назвал «умное голосование» блогера Алексея Навального оскорбительным для любого вменяемого избирателя.

На выборах в Мосгордуму по округу № 30 (Северное и Южное Чертаново) победила самовыдвиженец Маргарита Русецкая. Ее главными соперниками были кандидат от КПРФ Владислав Жуковский и по-настоящему независимый кандидат Роман Юнеман. На него возлагали надежду многие жители.

Три кандидата на протяжении почти всего подсчета голосов шли примерно вровень. Однако из-за поддержки «умным голосованием» Навального коммуниста Жуковского, Юнеману для победы над Русецкой не хватило лишь 84 голоса. При этом Жуковский занял лишь третье место. Навальный поддержал не популярного в 30-м округе независимого Юнемана, а выдвиженца от КПРФ Жуковского, что выглядит странно.

Навальный подло «слил» успешную избирательную кампанию Юнемана, поддержав КПРФ

«Пострадал человек, который пользовался действительно большой поддержкой людей — ну, это лишнее подтверждение всей «эффективности» схемы Навального. Может быть, сейчас люди поумнеют и поймут, что это все означает», —отметил Гаспарян.

Напомним, в преддверии выборов в Мосгордуму в столице прошли незаконные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов от Навального (Любови Соболь, Ильи Яшина, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и т.д.). Всех их не допустили до выборов из-за большого количества фальшивых подписных листов. «Умное голосование» было последним шансом для них, но и тут «оппозиция» с треском провалилась.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #навальный #мосгордума

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