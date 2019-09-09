Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал, почему Путин не приехал на встречу освобожденных Киевом россиян

Песков рассказал, почему Путин не приехал на встречу освобожденных Киевом россиян

 Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

 Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17
Песков рассказал, почему Путин не приехал на встречу освобожденных Киевом россиян

Песков рассказал, почему Путин не приехал на встречу освобожденных Киевом россиян

 Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября

Присяга избранных в Мосгордуму депутатов состоится 12 сентября
Зеленский поедет в США 23 сентября

Зеленский поедет в США 23 сентября

 Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

Кац призвал отменить Венские соглашения после доклада МАГАТЭ по Ирану

 Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17
13:39   9 Сентября 2019
Россия

Навальный и Волков паразитируют на победах системной оппозиции в Москве и регионах

Навальный и Волков паразитируют на победах системной оппозиции в Москве и регионах

Блогер Алексей Навальный и его сторонник Леонид Волков приписали себе достижения КПРФ, которые увеличили свое присутствие в Мосгордуме, а также «Яблока», представители которого вернулись после большого перерыва. По мнению Навального, он помог тем кандидатам, кто не являются представителями «Единой России». Волков также утверждает, что победа представителей кандидатов от ЛДПР, КПРФ и других партий стали возможными благодаря «умному голосованию»  — проекту, который они придумали. 

Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский не оценил «помощь» блогера и заявил, что партия обязана своим возвращением в Московскую городскую думу тем кандидатам, кто активно работал. Также он отметил, что «Яблоку» навредило «умное голосование» Навального, так как сторонники партии не проголосовали за тех кандидатов, кого поддержал блогер, ведь они ему не доверяют. Таким образом Навальный подпортил им репутацию. 

Как пишет ФАН, аналогичная ситуация произошла с самовыдвиженцем Романом Юнеманом, который баллотировался по 30 округу. Сначала блогер Алексей Навальный говорил, что его поддерживает, а затем включил его в список чуть ли не личных врагов, и поддержал Владислава Жуковского. В результате Жуковский на выборах провалился, забрав себе часть голосов Юнемана, а с минимальным отрывом выиграла Маргарита Русецкая из «Единой России», именно ей и помогло «умное голосование» блогера. Возможно, скоро Навальный припишет ее победу себе.

Эти данные в очередной раз подтверждают, что главной задачей «умного голосования» стало очередное приписывание чужих заслуг и упорного труда сторонникам блогера. Автор Telegram-канала «Шавки Красовского» сравнил блогера Навального с торгашом.

Ранее стало известно, что 45-й округ Москвы лишился инвестиций и поддержки из-за «умного голосования» Алексея Навального. Также писатель и радиоведущий Армен Гаспарян назвал «умное голосование» оскорбительным для любого вменяемого избирателя.

Навальный и Волков паразитируют на победах системной оппозиции в Москве и регионах

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #выборы #политика #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...