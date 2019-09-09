Навальный и Волков паразитируют на победах системной оппозиции в Москве и регионах

Блогер Алексей Навальный и его сторонник Леонид Волков приписали себе достижения КПРФ, которые увеличили свое присутствие в Мосгордуме, а также «Яблока», представители которого вернулись после большого перерыва. По мнению Навального, он помог тем кандидатам, кто не являются представителями «Единой России». Волков также утверждает, что победа представителей кандидатов от ЛДПР, КПРФ и других партий стали возможными благодаря «умному голосованию» — проекту, который они придумали.

Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский не оценил «помощь» блогера и заявил, что партия обязана своим возвращением в Московскую городскую думу тем кандидатам, кто активно работал. Также он отметил, что «Яблоку» навредило «умное голосование» Навального, так как сторонники партии не проголосовали за тех кандидатов, кого поддержал блогер, ведь они ему не доверяют. Таким образом Навальный подпортил им репутацию.

Как пишет ФАН, аналогичная ситуация произошла с самовыдвиженцем Романом Юнеманом, который баллотировался по 30 округу. Сначала блогер Алексей Навальный говорил, что его поддерживает, а затем включил его в список чуть ли не личных врагов, и поддержал Владислава Жуковского. В результате Жуковский на выборах провалился, забрав себе часть голосов Юнемана, а с минимальным отрывом выиграла Маргарита Русецкая из «Единой России», именно ей и помогло «умное голосование» блогера. Возможно, скоро Навальный припишет ее победу себе.

Эти данные в очередной раз подтверждают, что главной задачей «умного голосования» стало очередное приписывание чужих заслуг и упорного труда сторонникам блогера. Автор Telegram-канала «Шавки Красовского» сравнил блогера Навального с торгашом.

Ранее стало известно, что 45-й округ Москвы лишился инвестиций и поддержки из-за «умного голосования» Алексея Навального. Также писатель и радиоведущий Армен Гаспарян назвал «умное голосование» оскорбительным для любого вменяемого избирателя.