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13:52   9 Сентября 2019
Россия

Навальный опозорил себя провалом «Умного голосования», считает политолог

Навальный опозорил себя провалом «Умного голосования», считает политолог

Блогер Навальный, осознавая сокрушительный провал своего проекта «Умное голосование», пытается хоть как-то сохранить лицо, примазываясь к чужим успехам на прошедших выборах в Московскую городскую думу.

Как сообщает в понедельник Общественный штаб, лишь треть кандидатов, включенных Навальным в списки «Умного голосования», смогли пройти в столичный парламент, при этом большинство из них, не поддерживая действующую власть, уже давно и не раз критиковали деятельность скандального блогера.

Как пишет в понедельник информационное агентство New Inform, из 45 кандидатов, включенных Навальным в списки «Умного голосования», 35 оказались представителями КПРФ, то есть можно предположить, что блогер заключил с коммунистами некое соглашение. Однако, по результатам выборов, стал очевиден провал «Умного голосования», так как, согласно информации предоставленной Общественным штабом, в Мосгордуму прошли только представляющий КПРФ Леонид Зюганов, набравший 57,2% в 21-м округе, «яблочник» Сергей Митрохин, набравший 44,7% в 43-м округе, и «справедливоросс» Магомет Яндиев, набравший 38,2 в 45-м округе.

Итоги выборов в МГД уже прокомментировал лидер «Яблока» Григорий Явлинский, который заявил, что успех его однопартийцев никак не связан проектом Навального.

Также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поспешил заявить, что победа его партии на выборах в Заксаобрание Хабаровского края не является заслугой «УГ», а произошла благодаря поддержке избирателей. В то же время соратник Навального Леонид Волков попытался представить успех ЛДПР в Хабаровском крае, как победу штаба Навального, опубликовав в Twitter соответствующий пост.

«Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним – поддержкой избирателя. Товарищу Волкову я могу сказать, что ни он, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под этой личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют рейтинг выше 5%», - прокомментировал слова Волкова Лебедев.

Навальный опозорил себя провалом «Умного голосования», считает политолог

Сам Навальный и его деятельность не вызывает интереса у россиян, и это доказывается тем, что все призывы самого блогера и его сторонников на летние митинги в столице не нашли отклика среди москвичей.

По словам писателя, публициста, президента АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрия Самонкина, которые приводит New Inform, проект Навального потерпел сокрушительное фиаско и полностью дискредитировал себя в глазах избирателей.

«Команде Навального уже никто не доверяет, так как ничего конструктивного он предложить не может, и лишь пытается создать протестные настроения в обществе. Кроме того, в оппозиции сейчас произошел раскол, каждый преследует свои политические интересы. В этой ситуации Навальный, чтобы хоть как-то остаться на плаву, просто присваивает чужие успехи себе», - заявил эксперт.

Также он отметил, что совершенно не удивительно, что теперь Навальный изо всех сил цепляется за успешные результаты «Яблока» и «ЛДПР» - таким образом он хочет убедить всех, что его команда каким-то образом повлияла на результаты выборов, хотя всем очевидно, что это не так.

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Автор: Александр Люблинский
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