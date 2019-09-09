Навальный опозорил себя провалом «Умного голосования», считает политолог

Блогер Навальный, осознавая сокрушительный провал своего проекта «Умное голосование», пытается хоть как-то сохранить лицо, примазываясь к чужим успехам на прошедших выборах в Московскую городскую думу.

Как сообщает в понедельник Общественный штаб, лишь треть кандидатов, включенных Навальным в списки «Умного голосования», смогли пройти в столичный парламент, при этом большинство из них, не поддерживая действующую власть, уже давно и не раз критиковали деятельность скандального блогера.

Как пишет в понедельник информационное агентство New Inform, из 45 кандидатов, включенных Навальным в списки «Умного голосования», 35 оказались представителями КПРФ, то есть можно предположить, что блогер заключил с коммунистами некое соглашение. Однако, по результатам выборов, стал очевиден провал «Умного голосования», так как, согласно информации предоставленной Общественным штабом, в Мосгордуму прошли только представляющий КПРФ Леонид Зюганов, набравший 57,2% в 21-м округе, «яблочник» Сергей Митрохин, набравший 44,7% в 43-м округе, и «справедливоросс» Магомет Яндиев, набравший 38,2 в 45-м округе.

Итоги выборов в МГД уже прокомментировал лидер «Яблока» Григорий Явлинский, который заявил, что успех его однопартийцев никак не связан проектом Навального.

Также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поспешил заявить, что победа его партии на выборах в Заксаобрание Хабаровского края не является заслугой «УГ», а произошла благодаря поддержке избирателей. В то же время соратник Навального Леонид Волков попытался представить успех ЛДПР в Хабаровском крае, как победу штаба Навального, опубликовав в Twitter соответствующий пост.

«Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним – поддержкой избирателя. Товарищу Волкову я могу сказать, что ни он, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под этой личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют рейтинг выше 5%», - прокомментировал слова Волкова Лебедев.

Сам Навальный и его деятельность не вызывает интереса у россиян, и это доказывается тем, что все призывы самого блогера и его сторонников на летние митинги в столице не нашли отклика среди москвичей.

По словам писателя, публициста, президента АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрия Самонкина, которые приводит New Inform, проект Навального потерпел сокрушительное фиаско и полностью дискредитировал себя в глазах избирателей.

«Команде Навального уже никто не доверяет, так как ничего конструктивного он предложить не может, и лишь пытается создать протестные настроения в обществе. Кроме того, в оппозиции сейчас произошел раскол, каждый преследует свои политические интересы. В этой ситуации Навальный, чтобы хоть как-то остаться на плаву, просто присваивает чужие успехи себе», - заявил эксперт.

Также он отметил, что совершенно не удивительно, что теперь Навальный изо всех сил цепляется за успешные результаты «Яблока» и «ЛДПР» - таким образом он хочет убедить всех, что его команда каким-то образом повлияла на результаты выборов, хотя всем очевидно, что это не так.