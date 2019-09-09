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12:58   9 Сентября 2019
Россия

Памфилова заявила, что вторых туров на выборах губернаторов не будет

Памфилова заявила, что вторых туров на выборах губернаторов не будет

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что вторых туров на выборах губернаторов не будет. Об этом она сообщила 9 сентября в ходе заседания Центризбиркома.

8 сентября в России прошел Единый день голосования. Жители страны выбирали губернаторов, мэров, депутатов. По результатам выборов все действующие руководители, участвовавшие в воскресенье в выборах, побеждают. 

«Предварительно, вроде бы обходимся без вторых туров на сегодняшний день, судя по тем результатам, которые есть», — сказала она.

Кандидатуры на выборы депутатов в московской парламент представили 225 человек. По всей столице 8 сентября работали 3602 участка, из них небольшая часть были открыты в больницах и СИЗО. Известно, что еще три участка участвовали в эксперименте по электронному голосованию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выборы #политика #памфилова #общество

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