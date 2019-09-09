Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что вторых туров на выборах губернаторов не будет. Об этом она сообщила 9 сентября в ходе заседания Центризбиркома.

8 сентября в России прошел Единый день голосования. Жители страны выбирали губернаторов, мэров, депутатов. По результатам выборов все действующие руководители, участвовавшие в воскресенье в выборах, побеждают.

«Предварительно, вроде бы обходимся без вторых туров на сегодняшний день, судя по тем результатам, которые есть», — сказала она.

Кандидатуры на выборы депутатов в московской парламент представили 225 человек. По всей столице 8 сентября работали 3602 участка, из них небольшая часть были открыты в больницах и СИЗО. Известно, что еще три участка участвовали в эксперименте по электронному голосованию.