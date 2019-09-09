Сенатор Рязанский предложил жестче наказывать за «баловство» с вызовом скорой

Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский оценил инициативу экспертного совета Госдумы по охране здоровья о штрафах за ложный вызов скорой помощи. Размер штрафа пока не уточняется.

По мнению сенатора, наказывать необходимо только за по-настоящему ложные вызовы — баловство из-за которого могут пострадать люди, а не за ошибочный профиль помощи. А еще лучше — повысить ответственность за такие «развлечения» для любителей острых ощущений.

«За ложный вызов наказывать надо. <…>Здесь просто нужно рассмотреть уровень ответственности. Если есть такие злоупотребления, а уровень ответственности недостаточный, то нужно повышать уровень ответственности. Здесь совершенно справедливо можно такого рода инициативу поддерживать», — считает Рязанский.

Что касается профиля, то больному человеку сложно адекватно оценить свое состояние: средней тяжести или тяжелое. Определять причины и степень должны врач, считает Рязанский, поэтому о штрафах за вызов непрофильной бригады речь идти не может.

«Никто не в состоянии определиться какая есть причина [у боли]. Аппендицит у человека, который не ждет, или какие-то боли и спазмы: мало ли какие там могут быть проблемы? Это дело врача, поэтому определиться вызвать скорую или неотложную — то это грань такая очень тонкая — не для пациентов, что называется судить, и не для родных и близких», — добавил собеседник агентства.

Сенатор отметил, что принять решение о профиле помощи должен тот, кто принимает вызов. Путем расспросов оператор на станции может уточнить обстоятельства и состояние больного: где требуется использовать «золотой час», а где нет необходимости неотложки.