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12:39   9 Сентября 2019
Россия

Итоги голосования на выборах мундепов в МО Народный отменят, заявила Памфилова

Итоги голосования на выборах мундепов в МО Народный отменят, заявила Памфилова

Итоги голосования на выборах мундепов в МО Народный в Петербурге отменят, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, результаты голосования по муниципальным выборам в этом муниципальном округе пришлось аннулировать. Причиной стала путаница в бюллетенях. 

Памфилова заявила, что свой голос на муниципальных выборах предстоит снова отдать избирателям участка № 1538. По какой-то причине горожане избирательного округа № 159 голосовали за округ № 161. Таким образом на участке появилось 1360 таких бюллетеней, из-за этого результаты голосования отменяются.

Решение о дополнительном проведении выборов примут после собрания коллегии, уточнила Памфилова. 

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания в России в целом прошла спокойно и общее количество нарушений было ничтожным.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #памфилова #цик рф

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