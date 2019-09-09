Миненко назвал необоснованными многие поступившие жалобы с избирательных участков

Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко в понедельник, 9 сентября, в ходе пресс-конференции сообщил, что большинство поступивших жалоб с избирательных участков — ложные. По его словам, в целом, выборы в Северной столице прошли без проблем и нештатных ситуаций, а все недочеты устраняли сразу же на местах.

«Со всеми поступившими жалобами разберемся, о многие из них необоснованны или связаны с плохой организацией», — добавил глава горизбиркома.

Виктор Миненко добавил, что поступило много сообщений о нарушении процедуры голосования. Однако кто-то просто пытался извратить происходящее, например, случай с голосованием военных. При этом идею с экстерриториальными участками реализовали успешно— избиратели остались на выходные за городом и спокойно проголосовали, передают «Невские новости».

Провокации на петербургских выборах губернатора и муниципальных депутатов планировались заранее. В петербургском штабе блогера Алексея Навального, руководит которым Ольга Гусева, в день тишины следователи нашли поддельные бюллетени.

В день выборов следы активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, который помогает структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, «Невские новости» разглядели в погоне за бюллетенями в Купчино. Агитировали против кандидатов в ходе избирательной кампании Максим Резник, Борис Вишневский и Андрей Пивоваров.

Позже лидер «Яблока» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский не только отчаянно искал вбросы, но и заявил в соцсетях о якобы фальсификации выборов в Центральном районе.