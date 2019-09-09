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12:39   9 Сентября 2019
Россия

Глава горизбиркома назвал выборы губернатора по-петербургски демократичными

Глава горизбиркома назвал выборы губернатора по-петербургски демократичными

 

Глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что выборы губернатора Санкт-Петербурга были свободными, демократичными и прошли практически без нарушений. Об этом 9 сентября сообщают «Невские новости». 

По словам Миненко, процессуальные процедуры, предусмотренные законом, прошли спокойно — в соответствии с законом и под серьезным контролем со стороны независимых наблюдателей. Он подчеркнул, что в 2019 году их было больше, чем обычно. Также наблюдатели были лучше подготовлены и организованы. По мнению Миненко, в Петербурге зрелое гражданское общество. 

Руководитель избиркома сообщил, что в городе работали около двух тысяч избирательных участков. Количество претензий было незначительным. В свою очередь, члены УИК работали оперативно на своих участках. 

«8 сентября к нам поступило только шесть обращений по выборам губернатора. Всего – 181 обращение. Оставшиеся 175 касались общих вопросов организации выборов и выборов депутатов в муниципальные советы. Все они обработаны, большинство не подтвердилось»,  — добавил Миненко.

Глава горизбиркома также подчеркнул, что сейчас проходит работа с поступившими жалобами. Он отметил, что на первый взгляд многие из них не обоснованны.

На проходивших в воскресенье выборах губернатора Санкт-Петербурга победил самовыдвиженец Александр Беглов. За него проголосовали 726 тысяч 777 избирателей. 

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Автор: Олег Королев
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