Кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор ВШЭ Валерия Касамара, по предварительным данным, проиграла доценту экономического факультета МГУ Магомету Яндиеву от «Справедливой России». Оба баллотировались в столичном округе №45.

Проигравшая Касамара, будучи влиятельным человеком, могла бы принести процветание округу. С ней хотели сотрудничать инвесторы и бизнесмены, чего не скажешь о Яндиеве, пишет автор Telegram-канала «Телеграм Антона Котенева». Блогер Алексей Навальный поддержал Яндиева, чем оказал «медвежью услугу» 45-му округу.

По словам Telegram-автора, в Мосгордуме с «мальчишкой Яндиевом» даже не будут разговаривать люди с серьезным политическим весом. Кандидат не может похвастаться блестящей репутацией — 4 сентября в сети появился скриншот его страницы во «ВКонтакте». Яндиев оказался подписан на страницы с названиями «Давалки Девственницы Целки (СТРОГО 18+)» и «Знакомство с бесстыжими». В этих пабликах размещают эротические фотографии женщин и нелицеприятные комментарии. При этом Навального не волновали нестандартные интересы будущего депутата.

Единый день голосования прошел по всей России в воскресенье, 8 сентября. «Умное голосование» блогера Алексея Навального с треском провалилось — на выборы в МГД прошла лишь треть кандидатов от Навального, отмечает Nation News. Эксперты считают, что представленный 3 сентября проект блогера — мошенничество, чобы лидер так называемого «ФБК» мог и дальше собирать деньги для роскошного отдыха за границей.