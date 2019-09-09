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13:02   9 Сентября 2019
Россия

Пучков объяснил провал «Умного голосования» нежеланием людей голосовать по свистку

Пучков объяснил провал «Умного голосования» нежеланием людей голосовать по свистку

«Умное голосование» блогера Алексея Навального не помогло «оппозиции» на прошедших выборах. Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков отметил, что у Навального хорошо выходит только одно — не сесть в тюрьму. Об этом пишет ФАН

По предварительным данным Общественного штаба, в Мосгордуму попала лишь треть кандидатов, которых предложил Навальный. 

«За все то время, пока на слуху этот самый Навальный, я что-то не припомню ничего, что бы у него закончилось успехом. Успешно у него только одно — что он в тюрьму никак не может сесть», — отметил Пучков. 

По его словам, результаты выборов показали, что «Умное голосование» оказалось не таким уж и умным. Только «безмозглые люди» могут тупо выполнять указания одиозного блогера, считает публицист. 

Пучков объяснил провал «Умного голосования» нежеланием людей голосовать по свистку

С помощью своего проекта Навальный попытался объединиться с политическими партиями, которые находятся в оппозиции к действующей власти. Но многие представители ЛДПР, КПРФ и «Яблока» эту систему не поддержали.  

Кроме того, Пучков уверен, что коммунисты, которых оказалось 35 из 45 человек, рекомендованных Навальным на выборах в МГД, вовсе не разделяют коммунистических идеалов.

«Нынешние граждане, называющие себя коммунистами, на мой взгляд, к коммунизму никакого отношения не имеют. Это бросилось в глаза еще на Болотной, когда с одной стороны построились коммунисты, с другой — нацисты, а рядом — гомосексуалисты», — добавил блогер.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #навальный #умное голосование

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