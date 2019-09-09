Пучков объяснил провал «Умного голосования» нежеланием людей голосовать по свистку

«Умное голосование» блогера Алексея Навального не помогло «оппозиции» на прошедших выборах. Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков отметил, что у Навального хорошо выходит только одно — не сесть в тюрьму. Об этом пишет ФАН.

По предварительным данным Общественного штаба, в Мосгордуму попала лишь треть кандидатов, которых предложил Навальный.

«За все то время, пока на слуху этот самый Навальный, я что-то не припомню ничего, что бы у него закончилось успехом. Успешно у него только одно — что он в тюрьму никак не может сесть», — отметил Пучков.

По его словам, результаты выборов показали, что «Умное голосование» оказалось не таким уж и умным. Только «безмозглые люди» могут тупо выполнять указания одиозного блогера, считает публицист.

С помощью своего проекта Навальный попытался объединиться с политическими партиями, которые находятся в оппозиции к действующей власти. Но многие представители ЛДПР, КПРФ и «Яблока» эту систему не поддержали.

Кроме того, Пучков уверен, что коммунисты, которых оказалось 35 из 45 человек, рекомендованных Навальным на выборах в МГД, вовсе не разделяют коммунистических идеалов.