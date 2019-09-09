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12:16   9 Сентября 2019
Россия

«Единая Россия» получает более 60% мест в региональных парламентах

«Единая Россия» получает более 60% мест в региональных парламентах

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия получает более 60% мандатов в заксобраниях регионов и административных центров без учета самовыдвиженцев, которые могут присоединиться к фракциям единороссов.

«И это чистый результат, без учета той тенденции, которая в последние электоральные циклы прослеживалась, когда самовыдвиженцы впоследствии вступали во фракцию «Единой России», — пояснил Турчак.

По его словам, если считать процент мандатов с учетом самовыдвиженцев, которые вчера избрались в региональные и городские парламенты, то он составит более 70%. Турчак добавил, что такой результат выше итогов единого дня голосования в 2018 году на 15%.

Отмечается, что секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский сохранит место в партии, несмотря на поражение на выборах в Мосгордуму. Он проиграл в округе №15 представителю КПРФ Сергею Севостьянову по итогам обработки 100% протоколов.

Турчак добавил, что фракция «Единая Россия» может рассчитывать на 25 мандатов, получив в парламенте большинство.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #единая россия #мосгордума

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