Болтовня Навального на выборах не смогла соперничать с реальной работой Беглова

По итогам обработки 97,63 % протоколов в Санкт-Петербурге с уверенным отрывом лидирует врио губернатора Александр Беглов, которому удалось набрать 64,54 % голосов. Самовыдвиженец в ходе кампании сделал упор на развитие города через прямой диалог с населением. Об этом заявил ФБА «Экономика сегодня» политолог Марат Баширов.

Огромный объем проделанной градоначальником работы доказывает, что «лопата Беглова» успешно раздавила твиты и провокации блогера Алексея Навального. А показатели Беглова на губернаторских выборах демонстрируют признание заслуг врио. Градоначальник проявил себя в ходе кампании как крепкий хозяйственник. На фоне реальной работы Беглова скандально известный блогер Алексей Навальный лишь занимается популизмом в Twitter.

«Я бы вообще не вспоминал Навального в связи с выборами в Санкт-Петербурге, потому что его там не было», — заметил политолог в беседе с агентством.

Спикер считает, что все информационные провокации, посты и попытки присоединяться на последней стадии к выборному процессу со стороны блогера представляют собой тактику, которой придерживаются террористы, приплетающие свое участие всюду, где что-то происходит. Аналогично и Навальный присоединяется ко всем избирательным процессам, которые может как-то обернуть в свою сторону. Его действия нет никакого смысла обсуждать, уверен собеседник агентства.

«А вот тактика Беглова, которая очевидно будет использоваться в Санкт-Петербурге в дальнейшем, предполагает прямой диалог с населением, вычисление проблем и быстрое их разрешение. Построение стратегии развития города на базе этой широкой обратной связи выглядит крайне интересно. Деятельность Беглова в роли врио вообще выглядит продуктивно», — заявил эксперт.

В качестве примера спикер привел примеры с дорогами в городе. По мнению Баширова, Беглов решает их не локально, а встраивает в какое-то комплексное решение, вписывая в транспортную стратегию развития Северной столицы. Такой подход врио к вопросам ложится на федеральную политику, в том числе и нацпроекты. Именно поэтому, напомнил политолог, Санкт-Петербург получает софинансирование из федерального бюджета, экономя деньги.

Отметим, что накануне выборов, которые прошли в воскресенье, 8 сентября, Навальный развернул информационную атаку на Беглова. Блогер попытался очернить выборы в четвертом округе Пушкина, обнародовав видео, на котором человек бросает в урну сразу несколько бюллетеней, и пытаясь поднять шум в соцсетях. Как показали записи с камер видеонаблюдения на участке, мужчина, опустивший в урну несколько бюллетеней, помог женщине-инвалиду, которой самостоятельно это было сделать сложно.

Кроме самого Навального, фейки о выборах в этот день распространяли Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский. Беглов же предпочел словам активные действия, направленные на улучшение жизни в Петербурге. В то время, когда так называемые оппозиционеры только писали язвительные посты в соцсетях, зимой во время сильных снегопадов врио лично брался за лопату и расчищал дороги в Северной столице.

«Конечно, люди оценили деятельность Беглова, поэтому мы и видим такой убедительный результат. Что касается истории со снежным коллапсом, то команда Беглова там быстро разобралась, кто виноват. Физически у новой команды не было возможности повлиять на тех операторов, которые должны были вывозить мусор, там явно была недоработка у прошлой администрации. Но подобные ситуации быстро разъясняются, и принимаются конкретные решения», — заметил Баширов.

По мнению эксперта, в текущем сезоне такой проблемы в Петербурге не будет, так как властями были сделаны серьезные выводы, также ситуация была поставлена на совершенно другой контроль. Помимо этого, объяснил политолог, разработан комплексный подход, включая согласованную работу управляющих компаний, арендаторов и коммунальных служб.

При Беглове петербургское правительство приняло большое количество важных и значимых шагов в коммунальной сфере. Эксперты уверены, что стратегия градоначальника подразумевает, с одной стороны, решение социальной задачи по выравниванию и снижению коммунальных тарифов для горожан, при этом внимание в большой степени уделяется и мерам по улучшению городской инфраструктуры и модернизации сетей. Другими словами, Беглов уже успел «встряхнуть» коммунальную сферу Петербурга, и люди, судя по итогам голосования, эти изменения ощутили.