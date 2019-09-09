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12:20   9 Сентября 2019
Россия

Вишневский отчаянно ищет вбросы, боясь проигрыша «Яблока» на выборах мундепов в Петербурге

Вишневский отчаянно ищет вбросы, боясь проигрыша «Яблока» на выборах мундепов в Петербурге

Лидер «Яблока» в Петербургском Законодательном собрании Борис Вишневский закатил истерику в соцсетях, заявив о фальсификации выборов в Центральном районе города. Он отчаянно ищет вбросы, боясь проигрыша «Яблока» на выборах мундепов в Петербурге. В интернете он пишет, что якобы итоги выборов собираются подделать в тех районах, где представители фракции «Яблоко» может получить много мандатов или вообще выиграть. Вишневский уверен в том, что представители избирательных комиссий якобы подменят бюллетени или «устроят пересчет».

Борис Вишневский пишет, что избирательные комиссии не вводят окончательные данные в ГАС «Выборы», а предлагают приехать кандидатам от «Яблока» к 16 часам. По его словам, к этому времени во Владимирском, Литейном округе, а также в Смольнинском и Дворцовом будут якобы другие данные. Вишневский утверждает, что УИКи бросили документы и разбежались «неведомо куда». Местный лидер «Яблока» говорит, что комиссии прикрываются техническим перерывом.

При этом «Невские новости» пишут, что объяснение поведения Вишневского довольно простое, ведь сейчас в систему ГАС «Выборы» вводят как раз именно эти территории. Сам Вишневский сейчас находится в администрации и не хочет уходить до 16 часов, хотя его и не выгоняют. 

Ранее стало известно, что самовыдвиженец Александр Беглов лидирует в голосовании на пост губернатора Санкт-Петербурга, по последним данным у него 64,47 процента голосов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#выборы #петербург #политика #вишневский

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