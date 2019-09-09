Партия пенсионеров появилась в Волгоградской областной думе

Партия пенсионеров набрала 6,34% и по результатам выборов прошла в Волгоградскую областную думу. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, которые были приведены после обработки 100% протоколов.

По данным СМИ, на выборах депутатов Волгоградской областной думы лидирует партия «Единая Россия», набравшая 48,15% голосов. Второе место заняла КПРФ, набравшая 19,5% голосов, а третье — ЛДПР с 15,85% голосов. Далее оказалась партия "Справедливая Россия", набравшая 8,44%, а на последнем месте Партия пенсионеров — с 6,34% голосов.

«Таким образом, в областной думе будет представлено пять партий в отличие от прошлого созыва, в котором их было четыре», — цитирует агентство слова представителя волгоградского облизбиркома.

Вчера, в воскресенье, жители Волгоградской области выбирали губернатора и депутатов облдумы. Отмечается, что 19 из 38 депутатов избирались по партийным спискам по единому избирательному округу, а еще 19 — в одномандатных округах.

На выборах победил действующий губернатор Андрей Бочаров, набрав 76,81% голосов.