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12:20   9 Сентября 2019
Россия

Партия пенсионеров появилась в Волгоградской областной думе

Партия пенсионеров появилась в Волгоградской областной думе

Партия пенсионеров набрала 6,34% и по результатам выборов прошла в Волгоградскую областную думу. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, которые были приведены после обработки 100% протоколов. 

По данным СМИ, на выборах депутатов Волгоградской областной думы лидирует партия «Единая Россия», набравшая 48,15% голосов. Второе место заняла КПРФ, набравшая 19,5% голосов, а третье — ЛДПР с 15,85% голосов. Далее оказалась партия "Справедливая Россия", набравшая 8,44%, а на последнем месте Партия пенсионеров — с 6,34% голосов. 

«Таким образом, в областной думе будет представлено пять партий в отличие от прошлого созыва, в котором их было четыре», — цитирует агентство слова представителя волгоградского облизбиркома. 

Вчера, в воскресенье, жители Волгоградской области выбирали губернатора и депутатов облдумы. Отмечается, что 19 из 38 депутатов избирались по партийным спискам по единому избирательному округу, а еще 19 — в одномандатных округах. 

На выборах победил действующий губернатор Андрей Бочаров, набрав 76,81% голосов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #волгоградская область #партия пенсионеров

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