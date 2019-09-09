Джабаров назвал политическую рекламу Google в день тишины прямым вмешательством в выборы

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии изданию «Слово и Дело» назвал проявлением двойных стандартов распространение политической рекламы интернет-гигантам Google, YouTube, Facebook и Instagram в день тишины и выборов. По его словам, в аналогичной ситуации РФ не может ничего, даже никакой рекламы разместить, потому, что это якобы влияет на выборы в США или в других странах.

«Поэтому, я думаю, это проявление двойных стандартов, здесь даже комментировать нечего. Понятно, что это и прямое вмешательство, и, даже иногда, науськивание против власти, но мы с этим боремся», — добавил сенатор.

Владимир Джабаров напомнил, что в Совете Федерации и Государственной думе создали временные комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела РФ. Представители комиссии рассмотрят нарушения и направят соответствующие рекомендации как полицейским, так и надзорным органам.

«Дальше будет решаться вопрос конкретно по каждому случаю», — резюмировал сенатор.

Представитель пресс-офиса Facebook в Москве также прокомментировал случившееся. По его словам, за соблюдение российского избирательного законодательства отвечают рекламодатели, а не американская компания. Однако, если Facebook получил сообщения о нарушениях, тогда компания примет меры.