Петербург выбрал муниципальных депутатов без «Умного голосования» Навального

Выборы в Петербурге прошли спокойно и без серьезных нарушений. Члены УИК соблюдали права и интересы абсолютно всех кандидатов. Несмотря на это, «оппозиционеры» и сторонники «Умного голосования» не перестают жаловаться, пишет «ПолитЭксперт».

По их мнению, члены избирательной комиссии сделали все, чтобы наблюдатели устали и ушли. После этого якобы можно было спокойно сфальсифицировать результаты. Сначала «навальнисты» жаловались, что УИКи специально тянут время. Позже «оппозиция» попыталась обвинить УИКи в незаконных методах украсть голоса и провокациях против кандидатов. На какой-то избирательный участок якобы пришли сотрудники ОМОНа, откуда-то пытались унести бюллетени, где-то и вовсе облили зеленкой.

В такие обвинения слабо верится, ведь в одном из самых сложных округов, МО «Екатерингофский», полностью лидирует выставленная Навальным команда Александра Шуршева. На острове Декабристов пять мест достались «Яблоку».

Политтехнолог петербургского «Яблока» Максим Кац подчеркнул, что предложенная Навальным схема срабатывает лишь когда кандидат совершенно «никакой», а если он вел активную кампанию и запомнился – голосуют за него, без указки блогера.