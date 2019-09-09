Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политической рекламе в день тишины
Представитель российского пресс-офиса Facebook в понедельник, 9 сентября, заявил, что за соблюдение избирательного законодательства отвечают рекламодатели, и если американская компания получила сообщения о нарушениях, то принимает меры. Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обвинила Facebook в распространении политической рекламы в день тишины и во время выборов.
Представитель Facebook ответил, что за соблюдение российского избирательного законодательства отвечают рекламодатели, которые размещают контент в социальной сети. Однако, если Facebook получил обращение о том, что та или иная реклама нарушила законодательство страны, тогда компания рассмотрит обращение и примет соответствующие меры.
❗️В связи с "Днем тишины" в России @GoogleRussia @YouTube @Facebook @Instagram необходимо принять меры по недопущению распространения 7-8 сентября политической рекламы на интернет-площадках. #Выборы2019— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 сентября 2019 г.
В противном случае Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, оставляя за собой право на адекватную реакцию.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 сентября 2019 г.