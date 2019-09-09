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 Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

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11:43   9 Сентября 2019
Россия

Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политической рекламе в день тишины

Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политической рекламе в день тишины

Представитель российского пресс-офиса Facebook в понедельник, 9 сентября, заявил, что за соблюдение избирательного законодательства отвечают рекламодатели, и если американская компания получила сообщения о нарушениях, то принимает меры. Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обвинила Facebook в распространении политической рекламы в день тишины и во время выборов.

Представитель Facebook ответил, что за соблюдение российского избирательного законодательства отвечают рекламодатели, которые размещают контент в социальной сети. Однако, если Facebook получил обращение о том, что та или иная реклама нарушила законодательство страны, тогда компания рассмотрит обращение и примет соответствующие меры.

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Автор: Анатолий Кубарев
#роскомнадзор #facebook #реклама #день тишины

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