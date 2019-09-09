Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политической рекламе в день тишины

Представитель российского пресс-офиса Facebook в понедельник, 9 сентября, заявил, что за соблюдение избирательного законодательства отвечают рекламодатели, и если американская компания получила сообщения о нарушениях, то принимает меры. Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обвинила Facebook в распространении политической рекламы в день тишины и во время выборов.

Представитель Facebook ответил, что за соблюдение российского избирательного законодательства отвечают рекламодатели, которые размещают контент в социальной сети. Однако, если Facebook получил обращение о том, что та или иная реклама нарушила законодательство страны, тогда компания рассмотрит обращение и примет соответствующие меры.