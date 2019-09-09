Навальный использовал популярность КПРФ в Москве для продвижения «Умного голосования»

Комментируя итоги так называемого умного голосования блогера Алексея Навального на выборах в Мосгордуму, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил мнение, что основатель ФБК преувеличивает эффект своих рекомендаций и пытается нарисовать картинку «титанической битвы» для западных СМИ.

Тот факт, что Навальный ставил на коммунистов в противостоянии с «Единой Россией» политолог расценивает, как попытку воспользоваться растущей поддержкой КПРФ вне зависимости от усилий блогера.

«Это просто пиар Навального, который активно тиражируется западными СМИ, которые приняли пас от Навального и активно включились в его поддержку. Например, на ресурсах “Би-би-си” просто сделаны два списка. Один — кандидаты от мэрии, второй — кандидаты от Навального. Вот тот эффект, которого Навальный добивался. То, что западные СМИ используют эту модель, свидетельствует о том, что это единая информационная политика», — сказал Шаповалов.

Поддержка западных медиа, которые в России уже подозревали во вмешательстве во внутренние дела страны, впрочем, не помогла победить на выборах ряду кандидатов, волей или неволей заручившихся поддержкой блогера.

Так, в 37-м округе со значительным отрывом лидирует представитель КПРФ Николай Губенко, ранее отказавшийся от непрошеной помощи Навального. В 30-м округе коммуниста Владислава Жуковского из «умного» списка опередила как самовыдвиженец Маргарита Русецкая, так и независимый кандидат Роман Юнеман, а в округе №21 абсолютный лидер — внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

«Коммунисты, представители «Яблока» и «Справедливой России» победили на этих выборах не потому что есть умное голосование, а потому что есть определенное напряжение в московском обществе, есть рост протестных настроений, искусственно сконструированная ситуация уличных протестов и как следствие высокая степень политизации в данных настроениях. Но, то что коммунисты являются основной оппозицией действующей власти, в Москве было понятно до умного голосования», — заключил Шаповалов.

В свои заслуги команда Навального записала не только победу ряда кандидатов в Москве, но и успех ЛДПР на выборах в Законодательную думу Хабаровского края. Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев назвал утверждение соратника блогера Леонида Волкова о заслугах умного голосования бредом и отметил, что избиратели определились со своими кандидатами без посторонней помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал выборы в столичный парламент «самыми эмоциональными за всю последнюю историю», отметив, что депутатский корпус стал политически разнообразным, что пойдет ему на пользу. Выборы в Мосгордуму прошли в воскресенье 8 сентября.