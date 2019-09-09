Средняя явка на выборах по России составила 41,2%

Председатель ЦИК Элла Памфмилова озвучила окончательную среднюю явку на выборах в единый день голосования 8 сентября. По словам главы ведомства, она составила 41,2%. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости.

Памфмилова сообщила, что окончательная средняя явка по выборам в органы госвласти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%.

«Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%», — сказала председатель ЦИК.

Вчера, в воскресенье, проходили выборы разного уровня в 85 регионах России. Жители Москвы выбирали депутатов в московский парламент. Кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Отмечается, что 8 сентября по всей Москве работали 3602 участка. Участки были открыты также в больницах и СИЗО. Кроме этого, еще три участка участвовали в эксперименте по электронному голосованию.