Кирилл Вышинский надеется на сближение отношений России и Украины после обмена пленными, сообщает ФАН. Главный редактор РИА Новости Украина заявил, что произошедшее может стать серьезным тектоническим сдвигом в отношениях между Россией и Украиной.

Вышинский также отметил, что все хотят реализации обещаний, которые дал Владимир Зеленский перед выборами президента Украины. Он также отметил, что разделяет оптимизм российского лидера Владимира Путина о том, что страны «обречены на примирение» и вариантов здесь нет.

Ранее Кирилл Вышинский поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова, а также своих коллег за поддержку.