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Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

 Авиадебошир сообщил о бомбе в ручной клади на рейсе из Еревана в Москву

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11:24   9 Сентября 2019
Россия

Вышинский надеется на сближение отношений России и Украины после обмена пленными

Вышинский надеется на сближение отношений России и Украины после обмена пленными

Кирилл Вышинский надеется на сближение отношений России и Украины после обмена пленными, сообщает ФАН. Главный редактор РИА Новости Украина заявил, что произошедшее может стать серьезным тектоническим сдвигом в отношениях между Россией и Украиной.

Вышинский также отметил, что все хотят реализации обещаний, которые дал Владимир Зеленский перед выборами президента Украины. Он также отметил, что разделяет оптимизм российского лидера Владимира Путина о том, что страны «обречены на примирение» и вариантов здесь нет. 

Ранее Кирилл Вышинский поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова, а также своих коллег за поддержку. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика #обмен пленными #вышинский

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