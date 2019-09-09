Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

По результатам подсчета 97% бюллетеней на выборах в Петербурге временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов набирает 64,5% голосов избирателей. Второй результат показала Надежда Тихонова от «Справедливой России» с 16,9% голосов, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы», по последним данным, набрал 15,9% голосов.

Несмотря на многочисленные попытки скандально известного блогера Алексея Навального и его соратников повлиять на результаты выборов посредством различных провокаций, петербуржцы предпочли «Лопату Беглова» призывам одиозных провокаторов. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Алексей Николаевич Цивилев рассказал изданию «Слово и дело» о причинах такого доверия жителей Северной столицы к Беглову.

«Александр Дмитриевич показал за эту избирательную кампанию очень высокий темп, задал очень высокий темп всем: и политикам, и чиновникам, и тем, кто может относиться к людям, которые решают в городе определенные проблемы», - считает петербургский депутат.

По мнению Цивилева, эти цифры являются прямым свидетельством той высокой планки, которую задал врио всем, кто будет работать после его избирательной кампании, воплощая задуманное.

Бывшие оппоненты исполняющего обязанности губернатора набрали треть голосов избирателей, что тоже довольно немало. Цивилев полагает, что Беглов может предложить Тихонову и Амосову работать над решением проблем Петербурга вместе, воплощая в жизнь различные проекты. Для этого, уверен депутат Заксобрания, имеются предпосылки, ведь во время предвыборных дебатов кандидаты обстоятельно беседовали о развитии города. Он считает, что положительные качества конкурентов будут востребованы в совместной работе.