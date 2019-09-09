Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный подло «слил» успешную избирательную кампанию Юнемана, поддержав КПРФ

Навальный подло «слил» успешную избирательную кампанию Юнемана, поддержав КПРФ

 Бюджетный комитет ГД одобрил расширение списка получателей льгот по пошлине на нефть

Бюджетный комитет ГД одобрил расширение списка получателей льгот по пошлине на нефть
Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией
Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

 Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу
Навальный подло «слил» успешную избирательную кампанию Юнемана, поддержав КПРФ

Навальный подло «слил» успешную избирательную кампанию Юнемана, поддержав КПРФ

 Бюджетный комитет ГД одобрил расширение списка получателей льгот по пошлине на нефть

Бюджетный комитет ГД одобрил расширение списка получателей льгот по пошлине на нефть
Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Зеленский готов встретиться в нормандском формате уже в сентябре

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией

Украина планирует продолжить работу по обмену с Россией
Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

Немецкий детектив готов назвать имена виновных в крушении MH17

 Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу

Россия и Белоруссия пролетят над Польшей в рамках Договора по открытому небу
11:49   9 Сентября 2019
Россия

Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

По результатам подсчета 97% бюллетеней на выборах в Петербурге временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов набирает 64,5% голосов избирателей. Второй результат показала Надежда Тихонова от «Справедливой России» с 16,9% голосов, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы», по последним данным, набрал 15,9% голосов.

Несмотря на многочисленные попытки скандально известного блогера Алексея Навального и его соратников повлиять на результаты выборов посредством различных провокаций, петербуржцы предпочли «Лопату Беглова» призывам одиозных провокаторов. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Алексей Николаевич Цивилев рассказал изданию «Слово и дело» о причинах такого доверия жителей Северной столицы к Беглову.

«Александр Дмитриевич показал за эту избирательную кампанию очень высокий темп, задал очень высокий темп всем: и политикам, и чиновникам, и тем, кто может относиться к людям, которые решают в городе определенные проблемы», - считает петербургский депутат.

Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

По мнению Цивилева, эти цифры являются прямым свидетельством той высокой планки, которую задал врио всем, кто будет работать после его избирательной кампании, воплощая задуманное.

Бывшие оппоненты исполняющего обязанности губернатора набрали треть голосов избирателей, что тоже довольно немало. Цивилев полагает, что Беглов может предложить Тихонову и Амосову работать над решением проблем Петербурга вместе, воплощая в жизнь различные проекты. Для этого, уверен депутат Заксобрания, имеются предпосылки, ведь во время предвыборных дебатов кандидаты обстоятельно беседовали о развитии города. Он считает, что положительные качества конкурентов будут востребованы в совместной работе. 

«Поэтому, конечно, я думаю, Беглов предложит бывшим теперь оппонентам на выборах дальше работать вместе на благо нашего любимого Санкт-Петербурга», - добавил Цивилев.

Беглов в ходе избирательной кампании задал высокий темп петербургским чиновникам

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#выборы #петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...