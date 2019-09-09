Блогер Макаренко раскритиковал претенцизоное «Умное голосование» Навального

«Умное голосование», которое придумал блогер Алексей Навальный, продемонстрировало полную несостоятельность. «Оппозиционеры» призывали участвовать в проекте, который позиционировался как площадка для голосования за кандидата, предложенного Навальным.

Еще до выборов от идеи «Умного голосования» открестились представители «Яблока», ЛДПР и КПРФ, а также спонсор «оппозиции» беглый олигарх Михаил Ходорковский. Сами «оппозиционеры» не смогли привлечь россиян своими провокациями, сомнительными выходками и незаконными акциями, пишет Nation News.

Общественный деятель Эрнест Макаренко отметил «слабоумность» проекта Навального. По его словам, голоса, которые получили «кандидаты от Навального» — заслуга избирательной кампании. Эксперт подчеркнул, что в рядах «оппозиционеров» уже давно наметился раскол. Например, Илья Яшин уже успел приписать победу себе, что является «бредом», поскольку никто из якобы сторонников Навального не хочет добиться чего-то реального. Вместо этого «оппозиционеры» устраивают хаос.

«Все они грызутся, словно крысы в бочке. И пока эти люди с зарубежным финансированием не уйдут, то ситуация не изменится. «Оппозиция» представляет из себя политический мусор, но никак не является лидером мнений», — считает Макаренко.

Напомним, в преддверии выборов в Мосгордуму в Москве прошли незаконные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов (Любви Соболь, Ильи Яшина, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и т.д.). Всех их не допустили до выборов из-за большого количества фальшивых подписных листов. «Умное голосование» было последним шансом для них, но и тут «оппозиция» с треском провалилась.