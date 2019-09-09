Подписчики Соболь предложили вызвать ей санитаров после поста о победе на выборах в МГД

Предварительные итоги прошедших накануне выборов в Московскую городскую думу уже позволяют отметить, что сенсации не случилось, однако в составе VII созыва столичного парламента намечаются заметные перемены. Об этом в понедельник пишет информагентство NationNews.

Например, КПРФ получает 13 мандатов, вместо пяти в предыдущем созыве, а также по три мандата получают «Яблоко» и «Справедливая Россия», в то время как партия «Родина» и ЛДПР не получают ни одного мандата.

Скандальный блогер Алексей Навальный и его соратники поспешили приписать себе укрепление позиций КПРФ в Мосгордуме, которое, на самом деле, объясняется тем, что «Единая Россия» сосредоточила усилия на поддержке самовыдвиженцев, решив не проводить активной избирательной кампании. Именно поэтому внимание электората обратилось к КПРФ – так называемой партии второго выбора в Москве (в ряде регионов эту позицию традиционно занимает ЛДПР).

Непосредственно перед выборами Навальный выложил в интернете списки своего проекта «Умное голосование», призвав подписчиков при выборе кандидатов руководствоваться его рекомендациями. Несистемную оппозицию весьма удивил тот факт, что подавляющее большинство выбранных Навальным для «Умного голосования» кандидатов оказались членами КПРФ – 35 из 45. Однако, этот выбор блогера объясняется очень просто – он поставил на тех кандидатов, у которых и без его «помощи» был довольно высокий шанс на победу. Таким образом, он прибился к их победе на выборах, не сделав для этого ровным счетом ничего.

Соратница Навального – Любовь Соболь — завралась окончательно и опубликовала в Twitter фантазии на тему, с какими убедительными показателями выиграла бы выборы в МГД она сама, если бы была на них зарегистрирована.

Однако, подписчики ее энтузиазма не разделили и быстро напомнили юристу «ФБК», почему ей было отказано в регистрации на выборах. Соболь припомнили «мертвые души» и поддельные подписи в подписных листах, а также отсутствие декларации и множество других нарушений, предложив вызвать ей санитаров.

Напомним, что весь беспредел, творившийся в ходе недавней предвыборной кампании исходил именно от Соболь и других «независимых» самовыдвиженцев. Особенно от нее досталось Сергею Митрохину и Анне Федермессер, которые заранее сообщили, что будут баллотироваться в депутаты МГД от 43-го округа – родного для них обоих. Соболь, которая не имеет к 43-му округу никакого отношения, а решившая баллотироваться от него просто потому, что избиратели там традиционно склоняются к оппозиционным взглядам, обвинила Митрохина и Федермессер в расколе. В отношении двух конкурентов была развернута самая настоящая травля, в результате чего Федермессер снялась с выборов, а Митрохина обвинили в подделке подписей, он, правда, смог через суд оспорить решение избиркома и добиться регистрации на выборах.

Сама же Соболь, вместо того, чтобы работать с потенциальными избирателями, честно завоевывать их расположение и собирать подписи в свою поддержку, подала в избирком подписные листы с «мертвыми душами» и поддельными автографами, а будучи уличенной и отстраненной от выборов, кинулась в протестную деятельность с такой энергией, как будто именно этого и добивалась.

Однако и собранные Соболь в течение второй половины лета несколько незаконных митингов не отличились массовостью: самая многолюдная собрала 12 тысяч человек, что в масштабах многомиллионной Москвы составляет менее 0,1%. Тем более, по результатам опросов выяснилось, что треть участников митинга не были москвичами, и многим из них не исполнилось 18 лет, то есть эта часть участников акций, в любом случае, не обладала правами избирателей. Учитывая, что поддержка Соболь в Москве находится на уровне статистической погрешности, ей ничего не оставалось, как выдумывать себе мнимые успехи и приписывать заслуги других кандидатов. При этом, единственное, чего Соболь действительно добилась в ходе минувшей избирательной кампании – это настроила против себя всех избирателей 43-го московского избирательного округа, а также выставила себя на посмешище в собственном микроблоге Twitter. И в этом уж точно не виновата ни мэрия Москва, ни члены «Единой России».